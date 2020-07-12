Afra Saraçoğlu sevgilisi ile denizde aşka geldi mahrem görüntüleri olay oldu!
Son olarak FOX ekranlarına yayınlanan Öğretmen dizisinde rol alan oyuncu Afra Saraçoğlu sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile tatil sezonunu açtı. İki sevgilinin denizdeki romantik ve aşk dolu anları kameralara yakalandı. Sevgilisi Afra Saraçoğlu'nu öpmelere doyamayan Mert Yazıcıoğlu'nun mahrem pozları sosyal medyanın da konusu oldu.
FOX ekranlarının daha ilk bölümden büyük beğeni toplayan dizisi Öğretmen'de Gizem rolüne hayat veren başarılı oyuncu dizinin koronavirüs nedeniyle erkan final yapmasının ardından sezonu açtı ve sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile soluğu Bodrum'da aldı.
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22 yaşındaki güzel oyuncu özel tekne kiraladı ailesi ve sevgilisi ile birlikte tatil turuna başladı. Gözlerden uzak aşklarını yaşamayı tercih eden çiftin özel görüntüleri ise bugün sosyal medyanın konusu oldu.
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Mavi tura çıkan iki sevgili haftalığı 6 bin Euro olan lüks bir guleti kiraladı ve önceki gün Muğla-Ören kıyılarına demir attı.
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Teknede Afra Saraçoğlu’nun annesi Lütfiye Saraçoğlu, Mert Yazıcıoğlu’nun abisi Selçuk Yazıcıoğlu, eşi ve çocukları da vardı.
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