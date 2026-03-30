Afra Saraçoğlu reklam anlaşması için imaj değiştirdi! Yeni tarzı olay
A.B.İ dizisi ile ekranlarda olan ve rol aldığı her proje ile başarı elde eden Afra Saraçoğlu son olarak reklam anlaşması ile gündeme geldi. İşte Afra Saraçoğlu'nun dikkat çeken o kareleri...
Başarılı oyunculuğu ve dikkat çeken ekran enerjisiyle son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Afra Saraçoğlu, bu kez rol aldığı yapımla değil, yenilediği imajıyla gündeme geldi. Reklam yüzü olduğu marka için tarzını değiştiren ünlü oyuncunun yeni görünümü, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.
Şu sıralar Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte A.B.İ dizisinde başrolü paylaşan Afra Saraçoğlu, kariyerindeki yükselişini yeni iş birlikleriyle sürdürüyor.
Ekran başarısının yanı sıra marka anlaşmalarıyla da adından söz ettiren oyuncu, son olarak reklam yüzü olduğu proje için kamera karşısına geçti. Bu iş birliğiyle birlikte Saraçoğlu’nun tarzında da dikkat çeken bir değişim yaşandı.
Afra Saraçoğlu’nun yenilediği imajda en çok dikkat çeken detaylar saç ve stil tercihleri oldu. Daha farklı bir çizgide görülen ünlü oyuncu, alışılmış görünümünün dışına çıkarak takipçilerine yeni bir tarz sundu. Paylaşılan karelerin ardından sosyal medyada yorumlar peş peşe geldi.