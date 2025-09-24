Afra Saraçoğlu partneri Kenan İmirzalıoğlu ile yaş farkı eleştirilince...

BIST 11.251
'Abi' dizisinde başrolleri paylaşacak Kenan İmirzalıoğlu (51) ve Afra Saraçoğlu (27) arasındaki yaş farkı eleştirilmişti. Saraçoğlu'na eleştirilen yaş farkı soruldu.

Yeni sezonun iddialı yapımlarından biri olarak kabul edilen 'Abi' için hazırlıklar sürüyor.

Kenan İmirzalıoğlu (51) ve Afra Saraçoğlu'nu (27) buluşturan dizinin çekimleri henüz başlamazken, ikili arasındaki yaş farkı sert eleştirilere yol açmıştı.

YAŞ FARKI İÇİN KONUŞTU

Çok konuşulan yaş farkı konusu dün Saraçoğlu'na soruldu. "Karakter yaşına uygun, bizlik bir şey yok" dedi.

Dizi ile ilgili de şunları söyledi: "Okuma provası daha başlamadı. Bu ay içerisinde başlar herhalde. Yeni iş, heyecanlıyız. Bakalım neler bekliyor, güzel proje olacağına eminim."

