Afra Saraçoğlu kötü haberi duyurdu! Dizi çekimleri bile durdurulmuş...
Afra Saraçoğlu'nun başrol oynadığı Yalı çapkını dizisinin çekimleri geçtiğimiz hafta başlamıştı. Afra Saraçoğlu'ndan kötü haber gelince dizinin çekimleri durduruldu.
Star TV ekranlarında yayınlanacak olan Yalı Çapkını isimli dizide Mert Ramazan Demir ile başrol paylaşacak olan ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu dizinin çekimleri sırasında rahatsızlandı. Saraçoğlu'nun rahatsızlığı nedeniye dizinin çekimleri durduruldu.
OGM Pictures imzalı Yalı Çapkını dizisinin çekimleri geçen hafta Gaziantep’te başladı. Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir’i buluşturan diziyi tüm dünyada büyük ses getiren “Zeytin Ağacı” dizisini yöneten Burcu Alptekin çekiyor.
Erkek başrol için ilk olarak Çağatay Ulusoy'a teklif giden dizide Ulusoy'un teklifi reddetmesi üzerine Mert Ramazan Demir başrol oynayacak.
Dizide olaylar İstanbul’da yaşayan zengin bir ailenin çapkın oğulları Ferit’i dedelerinin isteğiyle uslanması için memleketlerinden bir kızla evlendirmeleriyle başlıyor.