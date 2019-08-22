Afili Aşk'ta yönetmenin bile farketmediği hata seyirci yakaladı
Afili Aşk, 10. son bölümü ile dün akşam Kanal D' de ekrana geldi. Dizinin sonunda Ayşe ve Kerem'in kaza sahnesi olay oldu! Beyin yakan mantık hatalarının peş peşe gelmesi sosyal medyanın diline düştü.
Afili Aşk dizisi son bölümü ile dün akşam en çok izlenenler arasına girdi. Sosyal medya kullanıcılarının da yakından takip ettiği dizinin 10. bölümünün son sahnesindeki mantık hataları yok artık dedirtti. Kaza geçiren Kerem ve Ayşe'nin o sahneleri sosyal medyada günün konusu oldu.
İstanbul’un çok eski tekstilcilerinden olan Yiğiter ailesinin yakışıklı ve çapkın oğlu Kerem ile Keremlerin atölyesinde işçi olarak çalışan Ayşe'nin komik aşk hikayesini anlatan Afili Aşk dizisinin başrollerinde. Çağlar Ertuğrul, Burcu Özberk gibi genç isimlerim yanı sıra Altan Erkekli, Neşe Beykent gibi usta oyuncular da var.
Çarşamba günleri ekrana gelen dizi daha ilk bölümden farklı senaryosu ve oyuncu kadrosu ile izleyiciden tam not aldı. Reyting başarısı ile kanalın da yüzünü güldüren dizideki mantık hataları ise seyircinin gözünden kaçmıyor.
Peki Afili Aşk son bölümde yönetmenin bile farketmediği, beyin yakan mantık hataları neydi? İşte dikkatli izleyicinin gözünden kaçmayan o detaylar...