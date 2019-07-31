Afili Aşk'ta flaş gelişme bedellisi biten ünlü oyuncu diziye geri dönüyor

Çağlar Ertuğrul, Burcu Özberk, Altan Erkekli ve Serkay Tütüncü'nün başrollerini paylaştığı Afili Aşk dizisinde yeni bir gelişme yaşandı. Her Çarşamba akşamları Kanal D'de yayınlanan dizinin sevilen bir ismi, bedelli askerlik görevini yerine getirerek kadroya yeniden döndü.