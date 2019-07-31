Afili Aşk'ta flaş gelişme bedellisi biten ünlü oyuncu diziye geri dönüyor
Kanal D'de yayın hayatına başlayan Afili Aşk reyting sıralamasında zirvedeki yerini korurken, diziye 'bedelli askerlik' için ara veren ismin geri döndüğü öğrenildi.
Çağlar Ertuğrul, Burcu Özberk, Altan Erkekli ve Serkay Tütüncü'nün başrollerini paylaştığı Afili Aşk dizisinde yeni bir gelişme yaşandı. Her Çarşamba akşamları Kanal D'de yayınlanan dizinin sevilen bir ismi, bedelli askerlik görevini yerine getirerek kadroya yeniden döndü.
Yayınlandığı ilk bölümden itibaren gerek senaryosu gerekse oyuncularıyla kendisini sevdirmeyi başaran Afili Aşk setinde Uğur Uzunel sürprizi yaşandı. Vatani görevini tamamlayan Uzunel için sette pasta kesildi.
Dizide Ayşe’nin (Burcu Özberk) serseri abisini canlandıran Uzunel’in dönüşü, settekilerden ziyade izleyicileri de sevindirdi.
Rol gereği askere gitmişti: 21 gün bedelli askerlik yapan oyuncunun askerlik tıraşı sette çekimler sırasında yapılmış, hatta dizide de Uğur Uzunel rol gereği askere gönderilmişti.