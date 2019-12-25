Afili Aşk'ın yıldızı Çağlar Ertuğrul'dan Kanal İstanbul ve yerli otomobil için olay paylaşımlar

Ardından Türkiye'nin yerli otomobili hakkında da bir paylaşım yapan oyuncu, "Ve yerli otomobil üretmek yerine dünyanın yönünü elektrikli arabalara çevirdiği dönemde şarj istasyonu alt yapısını ve toplu taşımayı geliştirmek daha kalıcı ve çevreci bir proje olur sanki" paylaşımında bulundu.