Afili Aşk'ın yıldızı Çağlar Ertuğrul'dan Kanal İstanbul ve yerli otomobil için olay paylaşımlar
Afili Aşk dizisinde Kerem karakterine hayat veren oyuncu Çağlar Ertuğrul, Türkiye'nin gündeminde olan Kanal İstanbul Projesi ve Yerli Otomobil Projesine itiraz etti.
Türkiye'nin en büyük projelerinden olan, ülke gündeminin ilk sıralarında yer alan Kanal İstanbul Projesi ve Yerli Otomobil Projeleri hakkında Afili Aşk dizisinin yıldızı Çağlar Ertuğrul, Twitter'dan olay paylaşımlarda bulundu.
Kanal İstanbul Projesiyle ilgili tartışmalar sürerken oyuncu Çağlar Ertuğrul, "Kanal projesine harcanacak para ülke genelinde yenilenebilir enerjiye harcansa daha iyi olmaz mı mesela? Hem çevreci yatırım olur hem de yabancı enerji kaynaklarına muhtaçlık kalkar" paylaşımını yaptı.
Ardından Türkiye'nin yerli otomobili hakkında da bir paylaşım yapan oyuncu, "Ve yerli otomobil üretmek yerine dünyanın yönünü elektrikli arabalara çevirdiği dönemde şarj istasyonu alt yapısını ve toplu taşımayı geliştirmek daha kalıcı ve çevreci bir proje olur sanki" paylaşımında bulundu.
Çağlar Ertuğrul'un bu paylaşımları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ertuğrul'a Twitter kullanıcılarından da yorum geldi. Çoğu kullanıcı oyuncuya bu konular hakkında yorum yapmaması gerektiğini söyledi.