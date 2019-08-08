Afili Aşk son bölüm sonrası bomba patladı dizi erken final mi yapıyor?
Afili Aşk son bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Kanal D'nin en yeni dizilerinden olan Afili Aşk son bölümü sonrası ortaya atılan iddia izleyenleri üzdü. Kanal D'nin dizisi erken final mi yapacak?
Daha ilk bölümü ile sevilen renkli ve eğlenceli senaryosu ile dikkatleri çeken Kanal D dizisi Afilli Aşk son bölümü dün akşam ekrana geldi. Son bölümden sonra ortaya atılan iddia dizinin hayranlarını üzdü. Çarşamba akşamları ekrana gelen dizi rakiplerini de reyting listelerinde geride bıraktı, kanalın yüzünü yaz sezonda güldürmeyi başardı. Ancak...
İstanbul’un çok eski tekstilcilerinden olan Yiğiter ailesinin yakışıklı ve çapkın oğlu Kerem ile Keremlerin atölyesinde işçi olarak çalışan Ayşe'nin komik aşk hikayesini anlatan Afili Aşk dizisinin başrollerinde. Çağlar Ertuğrul, Burcu Özberk gibi genç isimlerim yanı sıra Altan Erkekli, Neşe Beykent gibi usta oyuncular da var.
Sevilen dizi çarşamba akşamı 9. son bölümü ile ekrana geldi. Dizinin bazı sahneleri ve senaryodaki bazı bölümler izleyiciyi kızdırdı.
Sosyal medyada dizinin hayranları tarafından yapılan yorumlara göre ilk bölümlerde oldukça heyecanlı başlayan hikaye ve senaryo son bölümlere doğru sıkmaya başladı.