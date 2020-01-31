Afili Aşk reyting uğruna bunu yaptı izleyici yo artık dedi
Kanal D ekranlarının sıcak, samimi ve romantik komedi tarzıda başlayan dizisi Afili Aşk'ta işler iyice sarpa sardı izleyici özellikle son bölümde isyan etti reyting uğruna bu yapılır mı dedi.
Kanal D ekranlarında çarşamba akşamları yayınlanan Afili Aşk son bölümü ile dün akşam seyircisi ile buluştu. Kanalın en çok izlenen dizilerinden biri olan Afili Aşk'ta özellikle son bölümlerde işler iyice arap saçına döndü seyircinin beyni yandı.
İstanbul’un çok eski tekstilcilerinden olan Yiğiter ailesinin yakışıklı ve çapkın oğlu Kerem ile Keremlerin atölyesinde işçi olarak çalışan Ayşe'nin komik aşk hikayesini anlatan Afili Aşk dizisinin başrollerinde. Çağlar Ertuğrul, Burcu Özberk gibi genç isimlerim yanı sıra Altan Erkekli, Neşe Beykent gibi usta oyuncular da var.
Çarşamba günleri ekrana gelen dizi sıcak, içten ve romantik komedi tadında başladığı ekran serüvenine şu günlerde nerdeyse dram şeklinde devam ediyor. Ayşe ile Kerem'in boşanması sonrası yaşananlar izleyiciyi kızdırdı.
ilk bölümden farklı senaryosu ve oyuncu kadrosu ile izleyiciden tam not aldı. Reyting başarısı ile kanalın da yüzünü güldüren dizideki mantık hataları ise seyircinin gözünden kaçmıyor.
Kerem ile Ayşe başlarda formalite olarak evlenseler de ilerleyen bölümlerde aşık olmuş ve seyirci onların aşkına inanmıştı. Ama son bölümlerde Kerem ve Ayşe'nin arasına kara kedi girdi, anlaşmalı evlilik bitti.