Afganistanlı kaçak göçmenlerin 'umut yolculuğu' görüntülendi

"İnsan kaçakçılarına 750 dolar verdik"

Cemil, şöyle konuştu: Ülkemizdeki iç iç savaş, ekonomik kriz ve ölüm tehlikesi nedeniyle umuda yolculuğa çıktık. Ama yolda yaşadıklarımız çekilir gibi değil. Benimle birlikte bu yolculuğa çıkan arkadaşımla birlikte insan kaçakçılarına 750 dolar verdik. Fakat bizi kimse aracına almıyor otobüsler bile kabul etmiyor. Mecburen yürüyerek Türkiye'yi geçip Avrupa ülkelerine gideceğiz."