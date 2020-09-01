Afganistanlı kaçak göçmenlerin 'umut yolculuğu' görüntülendi
İRAN sınırından Türkiye'ye giriş yapan kaçak göçmenlerin, Van ve Ağrı üzerinden Erzurum'a buradan da Avrupa'ya gitmek umuduyla batı illerine yürüyüşleri görüntülendi. 1 aydır yürüdüklerini söyleyen kişiler soygunculara da hedef oldu. Yolda önleri kesilerek paraları ve telefonları ellerinden aldı. İşte o umuda yolculuk...
Daha iyi bir hayat için Avrupa'nın yolunu tutan Afganlı gençler, insan kaçakçılarının ağına düşüyor. Kişi başı ödedikleri 500 ile 1000 dolar arasında İran'dan kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yapan kaçak göçmenler, Van ve Ağrı üzerinden yürüyerek 1 ayda Erzurum'a ulaşıyor. Sınırdan Erzurum'a olan 300 kilometrelik yolu bir haftada yürüyerek gelen kaçak göçmenlerin bazılarının ayak altları patlıyor.
Soyguncuların da hedefi oluyorlar
Yaralı ayakları ile arkadaşlarına tutunarak umuda yolculuklarını sürdüren kaçak göçmenler yolda zaman zaman soyguncuların hedefi oluyor. Ağrı'nın Eleşkirt ile Erzurum'un Horasan ilçeleri arasındaki kırsalda gruplar halinde giden kaçak göçmenler dronla görüntülendi. Dronu fark eden göçmenlerin kimi yüzünü saklarken kimi de el sallayarak bulundukları yerden hızla uzaklaşmaya çalıştı.
Dağlarda yürüyecek halleri kalmadığı için karayoluna çıkan birkaç kaçak göçmen ise kendilerine ikram edilen suyu kana kana içti. Muhammed Cemil, Afganistan'dan 9 Ağustos günü yola çıktıkları ve yürüyerek buraya kadar geldiklerini söyledi.
"İnsan kaçakçılarına 750 dolar verdik"
Cemil, şöyle konuştu: Ülkemizdeki iç iç savaş, ekonomik kriz ve ölüm tehlikesi nedeniyle umuda yolculuğa çıktık. Ama yolda yaşadıklarımız çekilir gibi değil. Benimle birlikte bu yolculuğa çıkan arkadaşımla birlikte insan kaçakçılarına 750 dolar verdik. Fakat bizi kimse aracına almıyor otobüsler bile kabul etmiyor. Mecburen yürüyerek Türkiye'yi geçip Avrupa ülkelerine gideceğiz."