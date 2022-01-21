Afganistan'ın tek cinsel film yıldızından Taliban itirafları: 'Asla unutamıyorum' deyip açıkladı: Tecavüz, taciz...
Afganistan'da hüküm süren Taliban'la ilgili cinsel film yıldızı Yasmeena sessizliğini bozdu.
Afganistan'ın tek yetişkin film yıldızı olan Yasmeena hem ülkesi hem de Taliban ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yasmeena, kendisini feminist seks akvisti olarak tanımlıyor.
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Yasmeena geçtiğimiz günlerde 'I Hate Porn' isimli bir podcaste katıldı ve hem ülkesinde pornoya bakış açısı hem de Taliban hakkında bildiklerini anlattı.
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Yasmeena yayında ilk olarak 1990'lı yıllarda henüz bir çocukken Taliban'ın Kabil'i fethetmesinden bahsetti.
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O dönem kadına uygulanan şiddete tanık olduğunu da belirtti.
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