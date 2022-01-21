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Afganistan'ın tek cinsel film yıldızından Taliban itirafları: 'Asla unutamıyorum' deyip açıkladı: Tecavüz, taciz...

Afganistan'ın tek cinsel film yıldızından Taliban itirafları: 'Asla unutamıyorum' deyip açıkladı: Tecavüz, taciz...

Afganistan'da hüküm süren Taliban'la ilgili cinsel film yıldızı Yasmeena sessizliğini bozdu.

Afganistan'ın tek cinsel film yıldızından Taliban itirafları: 'Asla unutamıyorum' deyip açıkladı: Tecavüz, taciz...

Afganistan'ın tek yetişkin film yıldızı olan Yasmeena hem ülkesi hem de Taliban ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yasmeena, kendisini feminist seks akvisti olarak tanımlıyor.

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Afganistan'ın tek cinsel film yıldızından Taliban itirafları: 'Asla unutamıyorum' deyip açıkladı: Tecavüz, taciz...

Yasmeena geçtiğimiz günlerde 'I Hate Porn' isimli bir podcaste katıldı ve hem ülkesinde pornoya bakış açısı hem de Taliban hakkında bildiklerini anlattı.

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Afganistan'ın tek cinsel film yıldızından Taliban itirafları: 'Asla unutamıyorum' deyip açıkladı: Tecavüz, taciz...

Yasmeena yayında ilk olarak 1990'lı yıllarda henüz bir çocukken Taliban'ın Kabil'i fethetmesinden bahsetti. 

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Afganistan'ın tek cinsel film yıldızından Taliban itirafları: 'Asla unutamıyorum' deyip açıkladı: Tecavüz, taciz...

O dönem kadına uygulanan şiddete tanık olduğunu da belirtti.

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