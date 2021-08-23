Afganistan'da Taliban Pencşir Aslanları'nın üzerine yürüdü! Havaalanında 'umutlu bekleyiş' sürüyor

Taliban karşıtı koalisyonun toplandığı, Kabil'e yaklaşık 160 kilometre uzakta bulunan Pencşir için Taliban'dan açıklama geldi. Al Jazeera'da yer alan habere göre, Taliban, 'yüzlerce savaşçısının', Afganistan'ın henüz grup tarafından kontrol edilmeyen birkaç bölgesinden biri olan Pençşir Vadisi'ne gittiğini söyledi.