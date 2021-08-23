Afganistan'da Taliban Pencşir Aslanları'nın üzerine yürüdü! Havaalanında 'umutlu bekleyiş' sürüyor
AFGANİSTAN'da beklenen oldu. Yönetimi fiilen ele geçiren Taliban, direniş başlatan Pencşir Aslanları'nı yok etmek için resmen harekete geçti. Öte yandan ülkeden çıkmak isteyenlerin havalimanı etrafında kurulan barikatların arkasında 'umuda yolculuk' bekleyişi sürüyor.
Dünya günlerdir Afganistan'dan gelen gelişmelere kilitlenmiş durumda. Bölgeden gelen haberlere her saat bir yenisi eklenirken, Taliban'a karşı başlatılan direniş hareketi ile ilgili de dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Öte yandan Afganistan'ın başkenti Kabil'de ülkeyi terk etmek isteyenlerin Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı çevresinde bekleyişleri sürüyor.
Bir hafta önce başkent Kabil'e giren Taliban 20 yıl sonra Afganistan'ın kontrolünü fiilen ele geçirdi. Taliban'ın yeniden yönetime gelmesi ile binlerce sivil ülkeden kaçmanın yollarını ararken, ülkedeki direniş hareketi Pencşir vilayetinde toplanmış durumda. 'Direnişin son kalesi' olarak anılan bölge için Taliban'dan beklenen hamle geldi.
Taliban karşıtı koalisyonun toplandığı, Kabil'e yaklaşık 160 kilometre uzakta bulunan Pencşir için Taliban'dan açıklama geldi. Al Jazeera'da yer alan habere göre, Taliban, 'yüzlerce savaşçısının', Afganistan'ın henüz grup tarafından kontrol edilmeyen birkaç bölgesinden biri olan Pençşir Vadisi'ne gittiğini söyledi.
Taliban, Arapça Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'İslam Emirliği'ne bağlı yüzlerce Mücahid, yerel devlet yetkililerinin bölgeyi barışçıl bir şekilde teslim etmeyi reddetmesinin ardından, onu kontrol etmek için Pençşir eyaletine doğru ilerliyor' dedi.