Afganistan'da tahliye edilen İrem hemşire anlattı! Hayatımızı başörtüsü, hicap kurtardı
AFGANİSTAN'a bir süre önce sağlık turizmi için giden 5 Türk sağlık çalışanı, mahsur kaldıkları kent merkezinden Türk güvenlik güçleri tarafından kurtarılarak tahliye için Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na getirildi.
Saç ekim kliniğinde çalışmak üzere 23 gün önce Afganistan'a giden 2'si kadın 5 Türk sağlık çalışanı, Taliban'ın ülkeyi ele geçirmesinin ardından Kabil'de çalıştıkları sağlık tesisinde mahsur kaldı. Sosyal medya üzerinden yardım çağrısı yapan sağlık çalışanları Türk güvenlik güçleri tarafından mahsur kaldıkları kent merkezinden kurtarılarak tahliye edilmeleri için Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na getirildi.
'Devletimiz bizi burada bırakmadı'
Sosyal medyada videolu paylaşım yaparak yardım çağrısında bulunmanın ortak fikirleri olduğunu söyleyen sağlıkçılardan Aleyna Tıkı, yaşadıkları tahliye sürecini anlattı. Çok korktuklarını dile getiren Tıkı, "Burada Türk askeri ve özel harekat polisleri bize destek oldu. Devletimiz bizi burada bırakmadı. Yayınladığımız videodan sonra hemen bizimle iletişime geçerek yardım elini uzattı. Bizi özel harekat polisleri kurtardı, onlara minnettarız. Her şey için teşekkür ediyoruz. Sosyal medyadan video paylaşarak yardım istemek ortak fikrimizdi, böyle bir yola başvurduk." diye konuştu.
Bu kargaşadan bizi kurtardılar
Yaşanan kargaşadan kendilerini Türk güvenlik güçlerinin çıkarttığını söyleyen Hatice İncekara da "Türk polisine, askerine minnettarım. İşleri gerçekten çok zor. Sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Bizlerle çok iyi ilgilendiler. Buradaki kargaşadan bizleri çıkarttılar." dedi. Sağlık çalışanlarının, ilk tahliye uçağı ile önce Pakistan'a daha sonrasında da Türkiye'ye dönmeyi bekliyor.
İrem hemşire ailesine kavuştu!
Taliban'ın Kabil'de kontrolü sağlamasının ardından ülkede bulunan hemşire İrem Kahraman, bugün 273 Türk vatandaşı ile birlikte THY'ye ait 'TK 6881' sayılı uçakla sabah İstanbul Havalimanı'na ulaştı. İstanbul’a indikten sonra Bursa’daki evine gelmek için yola çıkan İrem Kahraman, ailesine kavuştu.