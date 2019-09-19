Afganistan'da hastaneye bombalı araçla saldırı: En az 20 ölü 95 yaralı
AFGANİSTAN'ın güneyinde bomba yüklü araçla hastaneye düzenlenen saldırıda en az 20 kişi öldü, 95 kişi yaralandı.
Afganistan'ın güney kesiminde yer alan bir hastaneye bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırı nedeniyle ilk belirlemelere göre en az 20 kişi öldü, 95 yaralandı.
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Saldırıyı Taliban üstlendi
Söz konusu saldırıyı, faaliyetlerini ağırlıklı olarak Afganistan'da gösteren terör örgütü Taliban üstlendi.
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Cumhurbaşkanı'nın mitingine de saldırmıştı
Taliban, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin mitingine de bombalı saldırı düzenlemiş, patlama sonucu 24 insan yaşamını yitirmişti.
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