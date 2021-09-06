Afganistan'da dehşet fotoğraflar! Kadınlar kanlar içinde kaldı! DAEŞ militanı gözleri bağlı getirildi
Afganistan'da çatışma ve patlama sesleri kesilmiyor. Rus medyası, Taliban'ın kaybını manşetten verirken Reuters ise, Kabil'den çok çarpıcı fotoğraflar servis etti.
Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban yeni hükümeti açıklamaya hazırlanırken beklemediği bir protestoyla karşılaştı, cephe hattından ise yeni çatışma ve saldırı haberleri geliyor.
Taliban döneminin başlamasıyla işlerini kaybeden Afgan kadınlar, başkent Kabil'de şimdiye kadar ki en büyük gösterileri düzenledi ve Taliban militanlarıyla sokaklarda karşı karşıya geldi.
Bazıları üniforma giymiş Taliban militanları ise kadınları havaya ateş açarak dağıttı, Afgan Tolo News'in yayınladığı görüntülerde bazı göstericilerin yüzlerinin kanlar içinde kaldığı görüldü.
Gözleri bağlı geldi
Reuters haber ajansı, Taliban militanlarının yakaladığı bir DEAŞ şüphelisinin fotoğraflarını dünyaya geçti. Taliban üyelerinin araca bindirdiği şüphelinin gözleri bağlandı.
DEAŞ'ın en radikal kanadı Horasan grubu, ABD ve Batılı ülkelerin tahliye operasyonları sürerken Kabil Havalimanı'nı kana bulamıştı. İntihar saldırısında 13'ü ABD askeri 170'i aşkın kişi hayatını kaybetmişti.DEAŞ-K olarak bilinen grup, Taliban'ı 'kafir' olarak görüyor ve ABD işbirlikçisi olmakla suçluyor. DEAŞ-Horasan, Afganistan'da son yıllarda gerçekleşen en kanlı saldırı saldırıların çoğunun düzenleyicisi.
ABD'nin çekilmesiyle Afganistan'ın tümünde kontrolü sağlayan Taliban, direnişçilerin elindeki vilayetteki çatışmalar nedeniyle yeni hükümetini dünyaya tanıtamıyor.