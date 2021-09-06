Afganistan'da dehşet fotoğraflar! Kadınlar kanlar içinde kaldı! DAEŞ militanı gözleri bağlı getirildi

Gözleri bağlı geldi

Reuters haber ajansı, Taliban militanlarının yakaladığı bir DEAŞ şüphelisinin fotoğraflarını dünyaya geçti. Taliban üyelerinin araca bindirdiği şüphelinin gözleri bağlandı.

DEAŞ'ın en radikal kanadı Horasan grubu, ABD ve Batılı ülkelerin tahliye operasyonları sürerken Kabil Havalimanı'nı kana bulamıştı. İntihar saldırısında 13'ü ABD askeri 170'i aşkın kişi hayatını kaybetmişti.DEAŞ-K olarak bilinen grup, Taliban'ı 'kafir' olarak görüyor ve ABD işbirlikçisi olmakla suçluyor. DEAŞ-Horasan, Afganistan'da son yıllarda gerçekleşen en kanlı saldırı saldırıların çoğunun düzenleyicisi.

ABD'nin çekilmesiyle Afganistan'ın tümünde kontrolü sağlayan Taliban, direnişçilerin elindeki vilayetteki çatışmalar nedeniyle yeni hükümetini dünyaya tanıtamıyor.