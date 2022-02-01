Afganistan'da bekar ama hamile kadın krizi! Yeni Zelanda'dan flaş açıklama: Taliban'ın yanıtı ise...
Yeni Zelandalı gazeteci Charlotte Bellis aylardır Afganistan'da görev yapıyor ve dünyaya ülkeyle ve Taliban yönetimiyle ilgili Haberler gönderiyor. ancak Bellis'in hayatı hamile olduğunu öğrendiği günden beri büyük karmaşalara sahne olmuş durumda
Şu anda hamileliğinin beşinci ayında olan ve çocuğunu vatanında, Yeni Zelanda'da doğurmak isteyen kadın ülkedeki Koronavirüs yasakları yüzünden bu hayalini gerçekleştiremediğini açıklamıştı.
İşin daha da ilginci Afganistan'da mahsur kalan kadın, en büyük desteği Taliban'dan bulmuş durumda.
Charlotte Bellis, yaptığı açıklamada "Bir zamanlar Taliban'ı kadınlara olan tavrı yüzünden sorguya çekiyordum, şimdi ise kendi ülkem için aynı şeyi yapmak zorunda kaldım. Bu çok acı bir ironi." ifadesini kullanmıştı.
Bellis'le ilgili haberler birkaç gündür gazete manşetlerinin üst sıralarında kendine yer bulunca Yeni Zelanda hükümeti duruma daha fazla kayıtsız kalamadı ve flaş bir açıklamayla olaya açıklık getirdi.