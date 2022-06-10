Afganistan uyruklu 221 düzensiz göçmen sınır dışı edildi! Uçağa bindirip gönderildiler

Bu kapsamda güvenlik ekipleri tarafından uygulamalarda yakalanan ve geri gönderme merkezine getirilerek işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu 221 düzensiz göçmen, Göç İdaresi Başkanlığının düzenlediği seyahat belgesiyle sınır dışı edilmek üzere İstanbul Havalimanı'na getirildi.