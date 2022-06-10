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Afganistan uyruklu 221 düzensiz göçmen sınır dışı edildi! Uçağa bindirip gönderildiler

Afganistan uyruklu 221 düzensiz göçmen sınır dışı edildi! Uçağa bindirip gönderildiler

TÜRKİYE'ye yasa dışı yollarla girenlere yönelik uygulamalarda yakalanan Afganistan uyruklu 221 düzensiz göçmen, uçakla İstanbul Havalimanı'ndan Afganistan'a gönderildi.

Afganistan uyruklu 221 düzensiz göçmen sınır dışı edildi! Uçağa bindirip gönderildiler

Düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Türkiye'ye yasa dışı yollarla girenlere yönelik uygulamalarda yakalanan Afganistan uyruklu 221 düzensiz göçmen, uçakla İstanbul Havalimanı'ndan Afganistan'a gönderildi.

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Afganistan uyruklu 221 düzensiz göçmen sınır dışı edildi! Uçağa bindirip gönderildiler

Bu kapsamda güvenlik ekipleri tarafından uygulamalarda yakalanan ve geri gönderme merkezine getirilerek işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu 221 düzensiz göçmen, Göç İdaresi Başkanlığının düzenlediği seyahat belgesiyle sınır dışı edilmek üzere İstanbul Havalimanı'na getirildi.

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Afganistan uyruklu 221 düzensiz göçmen sınır dışı edildi! Uçağa bindirip gönderildiler

Polis ve jandarma ekiplerinin gözetiminde güvenlik noktasından geçirilen göçmenler, Afganistan'a gönderilmek üzere uçağa bindirildi.

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Afganistan uyruklu 221 düzensiz göçmen sınır dışı edildi! Uçağa bindirip gönderildiler
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