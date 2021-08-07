Afgan mültecilerin videosunu Paylaşan Pınar Altuğ isyan etti: Ülkem yanarken...
Orman yangınlarıyla ilgili yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Pınar Altuğ, Murat Boz'un ardından mültecilerin geldiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak isyan etti!
AFGANİSTAN’daki savaştan ve Taliban’dan kaçan Afgan göçmenlerin Türkiye'ye sınırdan girmesi son günlerde gündemde. Yangınlarla birlikte Türkiye gündemini meşgul eden bu konuda ünlü isimler de çeşitli açıklamalar yapıyor. Gelenlerin gerçekten sığınmacı ya da mülteci olup olmadıkları ile ilgili tartışmalar da gündeme gelirken, orman yangınlarıyla gelen kötü günlerde bir de Afganlarla ilgili ortaya atılan iddialarla beraber genel olarak Afganlara karşı toplumda bir olumsuz hava hakim. Ünlüler de Afganların görüntülerini paylaşıp sıklıkla sosyal medyadan isyan ediyor. Bu isyanlara Murat Boz ve Gülben Ergen'den sonra oyuncu Pınar Altuğ da dahil oldu.
Ülkem yanarken bir de bunlar!
Murat Boz'un çok konuşulan paylaşımının ardından, aynı görüntülere bir tepki de Pınar Altuğ'dan geldi. Altuğ yaptığı paylaşıma, "Bu bambaşka bir konu! Dünyanın hiçbir yerinde bir baba evlatlarını, ailesini bırakıp savaştan kaçmaz. Savaştan ilk kurtarılacak olan kadınlar ve çocuklardır! Ülkem yanarken bir de bunlar!" notunu düştü.
İŞTE PINAR ALTUĞ VE DİĞER ÜNLÜLERİN ART ARDA PAYLAŞTIĞI AFGAN MÜLTECİ VİDEOSU
Murat Boz: Ne için akın akın vatanımıza geliyorlar?
Orman yangınlarıyla ilgili yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Murat Boz, mültecilerin geldiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, "Kim bunlar? Ne için akın akın vatanımıza geliyorlar?" paylaşımıyla dikkat çekmişti.
Mültecilerin geldiği videoyu paylaşan Boz, "İçlerinde bir tane kadın, çocuk, yaşlı yok. Tekrar soruyorum; Kim bunlar? Ne için akın akın vatanımıza geliyorlar?" dedi.