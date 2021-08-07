Afgan mültecilerin videosunu Paylaşan Pınar Altuğ isyan etti: Ülkem yanarken...

AFGANİSTAN’daki savaştan ve Taliban’dan kaçan Afgan göçmenlerin Türkiye'ye sınırdan girmesi son günlerde gündemde. Yangınlarla birlikte Türkiye gündemini meşgul eden bu konuda ünlü isimler de çeşitli açıklamalar yapıyor. Gelenlerin gerçekten sığınmacı ya da mülteci olup olmadıkları ile ilgili tartışmalar da gündeme gelirken, orman yangınlarıyla gelen kötü günlerde bir de Afganlarla ilgili ortaya atılan iddialarla beraber genel olarak Afganlara karşı toplumda bir olumsuz hava hakim. Ünlüler de Afganların görüntülerini paylaşıp sıklıkla sosyal medyadan isyan ediyor. Bu isyanlara Murat Boz ve Gülben Ergen'den sonra oyuncu Pınar Altuğ da dahil oldu.