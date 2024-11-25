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AFAD'dan uyarı geldi! 25 ile için, 13 il için turuncu kod

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AFAD'dan uyarı geldi! 25 ile için, 13 il için turuncu kod

Meteoroloji ve AFAD, yurt genelinde soğuk hava ve yoğun kar yağışı nedeniyle 38 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı yaptı. Çalışmalara 15.818 personel ve 6.635 araçla müdahale edilirken, yoğun kar nedeniyle bazı illerde eğitime bir gün ara verildi.

AFAD'dan uyarı geldi! 25 ile için, 13 il için turuncu kod

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncel hava tahmin raporu yayımlandı. Buna göre, yurt genelinde soğuk ve kar yağışlı bir havanın hakim olması bekleniyor.

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AFAD'dan uyarı geldi! 25 ile için, 13 il için turuncu kod

38 İLE SARI VE TURUNCU KOD

MGM, 25 Kasım Pazartesi günü için 38 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı verdi. MGM'nin açıklamasının hemen ardından bir uyarı da

AFAD'dan geldi. İşte detaylar...

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AFAD'dan uyarı geldi! 25 ile için, 13 il için turuncu kod

AFAD tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre;

24 Kasım (Pazar) tarihinde; 35 ilimize Sarı Uyarı 20 ilimize (Antalya, Bolu, Erzincan, Gümüşhane, Rize, Sivas, Trabzon, Bayburt, Bartın, Düzce, Giresun, Kastamonu, Ordu, Tokat, Tunceli, Zonguldak, Karabük, Adana, Mersin, Kahramanmaraş) Turuncu Uyarı

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AFAD'dan uyarı geldi! 25 ile için, 13 il için turuncu kod

25 Kasım (Pazartesi) tarihinde;25 ilimize Sarı Uyarı13 ilimize (Adana, Antalya, Erzincan, Giresun, Ordu, Tokat, Tunceli, Bayburt, Gümüşhane, Mersin, Kahramanmaraş, Rize, Trabzon) Turuncu Uyarı verilmiştir.

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