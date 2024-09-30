AFAD'dan 23 şehre "sarı", 3 şehre de "turuncu" kodlu uyarı!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün itibariyle 23 şehre "sarı", 1-2 Ekim'de ise 3 şehre "turuncu" kod ile yağış uyarısı verdi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre, bugün itibariyle 23 şehre "sarı", 1-2 Ekim arasında ise 3 şehre "turuncu" kod ile sağanak uyarısı verildiği belirtildi.
Yarın, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde şiddetli, yer yer aşırı; Düzce, Sinop, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli sağanağın meydana gelebileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bugün sabah saatlerinden itibaren Sakarya, Bilecik, Zonguldak, Düzce, Bartın, Bolu, Karabük ile öğle saatlerinden sonra Kastamonu ve Sinop'ta yerel olarak kuvvetli; bugün öğle saatlerinde Ankara, Konya, Kırıkkale ve Çankırı, akşam saatlerinden itibaren Aksaray, Yozgat, Kırşehir ve Nevşehir çevrelerinde yerel kuvvetli; bugün akşam saatlerinden itibaren Samsun, Amasya, Tokat ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli; sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor."
Açıklamada, şunlar kaydedildi: