AFAD ekibi Sednaya Hapishanesi'nde çalışmalarına başladı: Yaşam izi aranıyor!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, devrik lider Beşşar Esed'in işkence merkezi Sednaya Hapishanesi'nde mahsur kaldığı düşünülen kişiler için arama tarama ve kurtarma faaliyetlerine başladı.
Sednaya Hapishanesi'nde mahsur kaldığı düşünülen kişiler için gönderilen AFAD ekipleri, bölgeye intikal ederek çalışmalarına başladı.
AFAD Başkanı Okay Memiş ve Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu, başkent Şam'daki Sednaya Hapishanesi önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Memiş, Hatay'dan hareket ederek yaklaşık 5-6 saat süren yolculuğun ardından Şam'a geldiklerini belirtti.
Türkiye'nin Şam Büyükelçiliğinin "Suriye'deki yerel otoritenin" talebini kendilerine iletmesi sonrası bu organizasyonu yaptıklarını dile getiren Memiş, 43 araç ve 120 personelle Sednaya Hapishanesi'nde çalışmalar yapacaklarını söyledi.