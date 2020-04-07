Af yasası TBMM'de vekiller maske taktı maske takmayana uyarı
Türkiye Büyük Millet Meclisi, bugün kritik bir düzenleme için mesai yapıyor. İnfaz düzenlemesi Genel Kurul'a geldi. Genel Kurul'a katılan vekiller maske taktı, maske takmayan vekiller uyarıldı.
Adalet Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a infaz düzenlemesiyle ilgili sunum yapmıştı.Bakanlığın uzun süredir üzerinde çalıştığı infaz düzenlemesinin taslak metni, Meclis'e sunulmak için şekillenmişti.
Vekiller maske taktı her sırada kolonya
Binlerce mahkumu yakından ilgilendiren ceza infaz düzenlemesi, bugün Genel Kurul gündemine geldi. Görüşmeler sırasında Genel Kurulu yöneten TBMM Başkanvekili Levent Gök ve milletvekilleri maske taktı. Hijyen önlemlerinin de alındığı Meclis'te vekillerin oturduğu sıralarda kolonyaların olduğu görüldü.
Yasada neler var?
Teklifle, örgüt kuran ve yönetenlerin cezaları ile tefecilik yapanların cezaları artırılacak. Zorunlu ve çok ivedi durumlarda, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, hapis cezasının infazına 6 ay ara verebilmeye ilişkin yetkisi 1 yıla çıkarılacak.Sıfır-altı yaş grubunda çocuğu bulunan kadın hükümlüler ile maruz kaldığı ağır bir hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatlarını yalnız idame ettiremeyen hükümlüler de infaz düzenlemesinden yararlanabilecek.
Sıfır-altı yaş grubu çocuğu bulunan kadın ve 70 yaşını bitirmiş hükümlüler için denetimli serbestlik süresi 4 yıl olacak.Ağır hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatını yalnız idame ettiremeyen 65 yaşını bitiren hükümlüler de denetimli serbestlikten yararlanacak.Meclis Adalet Komisyonu'nun 18 saatlik mesainde teklifin 5 maddesinde, değişmişti.