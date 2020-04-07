Af yasası TBMM'de vekiller maske taktı maske takmayana uyarı

Yasada neler var?



Teklifle, örgüt kuran ve yönetenlerin cezaları ile tefecilik yapanların cezaları artırılacak. Zorunlu ve çok ivedi durumlarda, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, hapis cezasının infazına 6 ay ara verebilmeye ilişkin yetkisi 1 yıla çıkarılacak.Sıfır-altı yaş grubunda çocuğu bulunan kadın hükümlüler ile maruz kaldığı ağır bir hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatlarını yalnız idame ettiremeyen hükümlüler de infaz düzenlemesinden yararlanabilecek.