Af geliyor! 10 bin liranın altında borçlar silinecek! Bakan açıkladı
On binlerce kişinin beklediği müjdeli haber sonunda geldi. Sağlık borcu nedeniyle sağlık hizmetinden yararlanamayanlar borç affından faydalanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müjdeli haberi verdi.
Sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesi amacının ağırlık teşkil ettiği 12 maddelik kanun teklifi, önceki gece Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda kabul edilmişti.
Söz konusu düzenleme sağlık borcu olanlara da önemli kolaylıklar sağlıyordu. Buna göre 31 Aralık 2021 tarihine kadar sağlık borcu nedeniyle sağlık hizmetinden yararlanamayanlara borç affı sağlandı.
Söz konusu silinecek borç sınırı önce 5 bin lira olarak ifade edildi. Ajanslar da buna göre haber geçti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise rakamda düzeltme yaptı. Koca, açıklamalarda 5 bin lira olarak yer alan ifadelerin aslında 10 bin lira olduğunu vurguladı.