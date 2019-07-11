Adriyatik kıyısında etkili oldu! 20 yaralı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Adriyatik kıyısında etkili oldu! 20 yaralı

İTALYA’nın Adriyatik kıyısında etkili olan hortum ve dolu 20 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Adriyatik kıyısında etkili oldu! 20 yaralı - Sayfa 1

Adriyatik kıyısında bulunan Pescara şehrinde kötü hava koşulları hayatın durmasına yol açtı. 

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Adriyatik kıyısında etkili oldu! 20 yaralı - Sayfa 2

iddetli fırtınayla birlikte görülen dolu, 20 kişinin yaralanmasına; arabaların camlarının kırılmasına, caddeler ve sokakların sular altında kalmasına ve bazı bölgelerde elektrik kesintilerine neden oldu.

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Adriyatik kıyısında etkili oldu! 20 yaralı - Sayfa 3

Yerel medya, meydana gelen hortum sonucunda, ağaçların söküldüğünü ve arabaların yollarda sürüklendiğini duyurdu.

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Adriyatik kıyısında etkili oldu! 20 yaralı - Sayfa 4
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