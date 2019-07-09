Adriana Lima'yla Emir Uyar partide sarmaş dolaş eğlendi
Dünyaca ünlü top model Adriana Lima, Türk iş adamı Emir Uyar ile Mikonos'ta bir partide sarmaş dolaş eğlendiler. Lima ve Uyar çifti, dün akşam da bir mekandan çıkarken objektiflere takıldı.
Türk yazar Metin Hara ile yaklaşık 1,5 yıl ilişki yaşadıktan sonra hayatına kimseyi almanayn dünyaca ünlü Brezilyalı top model Adriana Lima, gönlünü Türk iş adamı Emir Uyar'a kaptırdı.
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Adriana Lima, Türk iş adamı Emir Uyar ile Yunanistan'da samimi şekilde görüntülendi. İkili, teknelerinden Mikonos'a inerken el ele objektiflere takıldı.
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Emir Uyar ve Adirna Lima, daha sonra bir partiye katıldı. Çift dans ederken böyle görüntülendi.
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Emir Uyar ve Adirna Lima çiftinin samimi görüntüleri tüm dünyada geniş yer aldı.
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