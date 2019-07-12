Adriana Lima'nın sevgilisi Emir Uyar'ın bıraktığı bahşiş olay oldu! Bakın ne kadar bahşiş bıraktı
Türk iş adamı Emir Uyar ile yeni bir aşka yelken açan dünyaca ünlü top model Adriana Lima'nın sevgilisi oldukça bonkör çıktı. Yunanistan'ın Mikonos Adası'ndaki çalışanlar bayram etti.
Geçtiğimiz günlerde Yunanistan'ın Mikonos Adası'nda yattan inerken el ele görüntülenen Adriana Lima ve Türk iş adamı Emir Uyar, hala Mikonos'ta tatillerine devam ediyor. Sosyal medya hesabından da tatil paylaşımları yapan Lima'nın sevgilisi Emir Uyar, tatil sürecinde oldukça bonkör davranıyor.
Lüks bir yattan inerken görüntülenen Lima ve Uyar, daha sonrasında Mikonos Adası'nda bir partide sarmaş dolaş dans ederken görüntülenmişti. Adriana Lima ve Emir Uyar'ın bu samimi görüntüleri magazin gündemine bomba gibi düşmüşken çiftin peşini bırakmayan paparazilere bir kez daha yakalanmışlardı.
Mikonos Adası'nda yanlarında bir arkadaşlarıyla da mekandan çıkan çift, yine görüntülendi. Emir Uyar ve Brezilyalı model, bir restorantta beraber yemek yedi ve Uyar'ın bıraktığı bahşiş yunan garsonları oldukça sevindirdi.
Emir Uyar, 2180 Euro gelen hesaba 3 bin Euro ödeyerek toplam 820 Euro yani 5 bin lira bahşiş verdi. Uyar'ın verdiği 5 bin TL'yi duyan herkesin dudağı uçukladı.