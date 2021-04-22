Adriana Lima'nın gizemli aşkı! Yeni ilişkisini böyle duyurdu!
Dünyaca ünlü model Adriana Lima, yeni ilişkisini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Lima, sevgilisinin yüzünü göstermekten ise imtina etti.
Eski Victoria's Secret meleği Brezilyalı model Adriana Lima, bir ara yazar Metin Hara ile birlikteydi. Bu aşkla Türkiye'de günlerce konuşulan Lima, sır gibi sakladığı yeni aşkıyla paylaşım yaptı.
Instagram'ın hikayeler kısmından bu fotoğrafı paylaşan güzel model, sevgilisinin yüzünü takipçilerinden gizledi. Lima, sosyal medyada gündem olan karenin üzerine, ‘Küçük Prens’ten alıntı yaptı.
39 yaşındaki model, “İşte benim sırrım, çok basit: İnsan iyi ve doğru olanı ancak yüreğiyle görebilir. Gözler gerçeği göremez” notunu yazdı.
Gizemli sevgilisi merak konusu olan Adriana Lima'nın, İspanyolca olarak “Seni seviyorum” sözlerini de paylaşımına eklemesi dikkat çekti.