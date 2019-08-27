Adriana Lima'nın çıplak pozu olay! Türk iş insanı Emir Uyar'la aşk yaşıyor
Yazar Metin Hara ile ayrılığının ardından Türk iş insanı Emir Uyar ile yeni bir aşka yelken açan dünyaca ünlü model Adriana Lima, çırılçıplak pozunu sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı.
Dünyaca ünlü model Adriana Lima, yazar Metin Hara ile ayrılığının ardından yeni sevgilisini de Türk seçmiş ve iş insanı Emir Uyar ile aşk yaşamaya başlayarak yeniden magazin gündeminin konuşulan ünlü ismi olmuştu ki Lima, bu sefer cesur pozu ile konuşulacak gibi duruyor.
Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından sevgilisi Emir Uyar'ın romantik jestini paylaşan Adriana Lima, kucağında 225 gülle fotoğrafının altına "225 beni özel hissettiriyor" notunu düşmüştü. Ünlü model, bu fotoğrafı ile magazin gündeminde ses getirirken paylaştığı çırılçıplak fotoğrafı ile büyük yankı uyandıracak gibi duruyor.
Adriana Lima, kendisinin de bağış yapacağı bir proje için kamera karşısına geçti ve siyah beyaz konseptli çekimde çırılçıplak poz verdi. Cesur model, gönderisinin altına "Paylaşmakta özgür ol" notunu yazdı.
Bu yıl Victoria Secret'tan emekli olan Adriana Lima, geçtiğimiz günlerde de ABD vatandaşlığına hak kazanmış ve avukatıyla çekilen bir pozunu Instagram sayfasında "Bugün önemli bir gün. ABD vatandaşı oldum" mesajıyla duyurmuştu.