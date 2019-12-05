Adriana Lima'dan hayranlarını üzecek karar
Adriana Lima, 2021 yılında podyumlara tamamen veda ederek emekliye ayrılacağını duyurdu.
Brezilyalı model Adriana Lima, önceki akşam Paris Hilton, Nicky Hilton Rothschild ve Christie Brinkley gibi isimlerle birlikte New York'taki bir moda etkinliğine katıldı.
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Birçok meslektaşı emekli olan Adriana Lima, 2021 yılında podyumlara veda edeceğini ifade etti.
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Adriana Lima, podyumlara veda ettikten sonra ne yapacağı hakkında ise henüz bir açıklamada bulunmadı.
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38 yaşındaki yıldız 2018 yılında ise Victoria's Secret'tan emekliye ayrılmıştı.
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