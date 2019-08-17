Adriana Lima vatandaşlık aldı sevgilisi Emir Uyar'a da mesaj gönderdi

Adriana Lima vatandaşlık aldı sevgilisi Emir Uyar'a da mesaj gönderdi

Dünyaca ünlü Adriana Lima, hayatının en heyecanlı günlerinden birini yaşadı. Türk sevgilisi Emir Uyar'a da sosyal medyadan mesaj gönderdi.

Adriana Lima vatandaşlık aldı sevgilisi Emir Uyar'a da mesaj gönderdi - Sayfa 1

Türk yazar Metin Hara'dan ayrıldıktan sonra bu kez de Türk iş adamı Emir Uyar ile birlikte olmaya başlayan Adriana Lima, mutluluğunu ve heyecanını sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı.

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Adriana Lima vatandaşlık aldı sevgilisi Emir Uyar'a da mesaj gönderdi - Sayfa 2

ABD vatandaşlığına hak kazanan Lima, avukatıyla çekilen bir pozunu Instagram sayfasında "Bugün önemli bir gün. ABD vatandaşı oldum" mesajıyla duyurdu. Lima, bu süreçte kendisine destek olan avukatına da teşekkür etti.

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Adriana Lima vatandaşlık aldı sevgilisi Emir Uyar'a da mesaj gönderdi - Sayfa 3

Bu yıl Victoria's Secret'tan emekli olan Lima, bir başka postunda da sevgilisi Emir Uyar'a mesaj gönderdi. Lima, Bahia Lounge'un bir parçasını içeren sözler önünde çektiği fotoğrafını sevgilisini de etiketleyerek paylaştı.

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Adriana Lima vatandaşlık aldı sevgilisi Emir Uyar'a da mesaj gönderdi - Sayfa 4

Ünlü modelin Metin Hara'dan ayrıldıktan sonra Türk iş insanı Emir Uyar ile birlikte olması ise magazin gündemini bomba gibi düşmüş, uzun bir süre konuşulmuştu.

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