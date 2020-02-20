Adriana Lima paylaşımını bu kez Türkler için yaptı

İlk olarak yazar Metin Hara ile yaşadığı aşk ile ülke gündemine damga vuran Adriana Lima, ardından da Türkler'den vazgeçmeyerek iş insanı Emir Uyar ile aşk yaşamıştı. Bu aşkların ardından ise Türk erkeklerinden elini eteğeni çeken Lima, sosyal medya hesabından da açıklama yaptı.