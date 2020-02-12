Adriana Lima Oscar sonrası partideki kıyafetiyle yerden yere vuruldu 'Moda felaketi'

Los Angeles'ta düzenlenen 92. Oscar Ödülleri, geçtiğimiz günlerde sahiplerini buldu, yankıları ise hala devam ediyor. Oscar gecesinde kırmızı halı şıklığı herkes tarafından değerlendirilmeye alınırken gece sonrası düzenlenen partiler için de giyilen kıyafetler gözlerden kaçmadı.