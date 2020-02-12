Adriana Lima Oscar sonrası partideki kıyafetiyle yerden yere vuruldu 'Moda felaketi'
Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen 92. Oscar Ödülleri sonrası düzenlenen parti için seksi bir kıyafet seçimi yapan eski Victoria's Secret mankeni Adriana Lima, baştan aşağı taşlı olan iddialı elbisesiyle eleştirilerin hedefi oldu.
Los Angeles'ta düzenlenen 92. Oscar Ödülleri, geçtiğimiz günlerde sahiplerini buldu, yankıları ise hala devam ediyor. Oscar gecesinde kırmızı halı şıklığı herkes tarafından değerlendirilmeye alınırken gece sonrası düzenlenen partiler için de giyilen kıyafetler gözlerden kaçmadı.
Oscar'ın yanı sıra gecenin ilerleyen saatlerindeki etkinliklerde magazin gündeminin dikkatini çekti. Ünlüler akın akın düzenlenen partilere gitti. Bunlar arasında öne çıkanlardan biri de Vanity Fair'in geleneksel partisi oldu.
Oscar töreninin ardından Vanity Fair partisine Adriana Lima, damga vurdu. Moda eleştirmenlerinin katıldığı partide Lima, yerden yere vuruldu. Moda eleştirmenleri özellikle de bir dönemin Victoria's Secret modeli olarak adlarını duyuran dört ünlüyü acımasızca eleştirdi.
Hatta ABD basınında yer alan bir makalede dört ünlü model "Karanlıkta giyinmiş gibi" görünmekle eleştirildi ve sonuç "moda felaketi" olarak nitelendirildi.