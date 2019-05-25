Adriana Lima Metin Hara'yı unuttu! Festivale damga vurdu

Adriana Lima Metin Hara'yı unuttu! Festivale damga vurdu

Metin Hara ile yaşadığı ilişki ve ayrılığı ile çok konuşulan dünyaca ünlü Brezilyalı model Adriana Lima, Cannes Film Festivalinde herkesi büyüledi.

Adriana Lima Metin Hara'yı unuttu! Festivale damga vurdu - Sayfa 1

Adriana Lima'nın Türk yazar Metin Hara ile 2017'nin Temmuz ayında başlayan ilişkisi geçtiğimiz yıl son bulmuştu. Ayrılık sonrası Metin Hara, güzel modelle barışmaya çalışmış ama Lima, istememişti. Hatta dünyaca ünlü model yakın çevresine "Metin beni kullandı" diye de dert yanmıştı.

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Adriana Lima Metin Hara'yı unuttu! Festivale damga vurdu - Sayfa 2

Şu sıralar 72. Cannes Film Festivali için Fransa'da bulunan Brezilyalı model Lima, kırmızı halıda giydiği kıyafetlerle adeta festivale damgasını vurdu.

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Adriana Lima Metin Hara'yı unuttu! Festivale damga vurdu - Sayfa 3

Kırmızı halıda giydiği dikkat çekici elbiseleri ile verdiği pozları Instagram hesabından paylaşan Lima'ya Türk takipçileri "Adriana'nın keyfi yerinde" "Metin'i unuttu" şeklinde yorumlar yaptı. 

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Adriana Lima Metin Hara'yı unuttu! Festivale damga vurdu - Sayfa 4

Ne olmuştu?

Victoria's Secret'ın 37 yaşındaki eski meleği bir yılı aşkın süredir Metin Hara ile birlikteydi…

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