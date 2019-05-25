Adriana Lima Metin Hara'yı unuttu! Festivale damga vurdu

Adriana Lima'nın Türk yazar Metin Hara ile 2017'nin Temmuz ayında başlayan ilişkisi geçtiğimiz yıl son bulmuştu. Ayrılık sonrası Metin Hara, güzel modelle barışmaya çalışmış ama Lima, istememişti. Hatta dünyaca ünlü model yakın çevresine "Metin beni kullandı" diye de dert yanmıştı.