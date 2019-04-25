Adriana Lima her şeyi çöpe attı, Metin Hara’dan geriye tek o kaldı!
Adriana Lima Metin Hara’dan vazgeçti, Türk kahvesinden vazgeçemedi. Brezilyalı model, sevgilisi Metin Hara sayesinde tanıştığı Türk kahvesini çok sevdi.
Adriana Lima, geçen aylarda ayrıldığı Metin Hara’yı maziye gömdü. Ayrılıktan hemen sonra Hara’yı Instagram’da takipten çıkaran Brezilyalı model, birlikte çekilmiş olduğu tüm fotoğrafları da profilinden kaldırmıştı.
19
Victoria's Secret'ın 37 yaşındaki eski meleği bir yılı aşkın süredir Metin Hara ile birlikteydi…
29
Aşkları tüm dünya basınında çok konuşulan aşıklar, reklam birlikteliği mi değil mi sorusunu da beraberinde getirmişti.
39
Ünlü top model Adriana Lima ve yazar Metin Hara geçtiğimiz aylarda ilişkilerini sonlandırdı.
49