Adriana Lima geri dönüyor! Bu sadece bir başlangıç
44 yaşındaki süpermodel Adriana Lima, yeniden podyuma dönüyor. Victoria's Secret'ın efsanevi meleği, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda 16 Ekim'de gerçekleşecek 2025 Victoria's Secret Fashion Show için hazırlık yaptığını duyurdu.
Dünyaca ünlü Brezilyalı süpermodel Adriana Lima, yıllardır moda dünyasının en tanınan isimlerinden biri olmaya devam ediyor.
Victoria's Secret'ın efsanevi meleklerinden biri olarak hafızalara kazınan Lima, hem kariyeriyle hem de geçirdiği estetik değişimle yeniden gündemde.
YÜZÜNDEKİ DEĞİŞİM DİKKAT ÇEKTİ
Bir dönem dolgun yüz hatlarıyla tanınan Adriana Lima'nın son dönemde daha keskin hatlara sahip bir yüz yapısına kavuştuğu gözlerden kaçmadı.
Ünlü modelin yanak ve çene hattında belirgin bir incelme fark edilirken, bu değişimin yüz yağlarını aldırma (bichectomy) işlemiyle sağlandığı öne sürülüyor.