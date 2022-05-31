Adriana Lima Cannes kıyafeti olay! 3. kez hamile olan ünlü modelin dikkat çeken karın kasları!
Dünyaca ünlü model Adriana Lima, Fransa'da düzenlenen 75. Cannes Film Festivali'ne ilginç stiliyle damga vurdu!
FRANSA'da düzenlenen 75. Cannes Film Festivali'nde Elvis filminin gösteriminde, 40 yaşında üçüncü kez hamilelik heyecanı yaşayan dünyaca ünlü top model Adriana Lima sevgilisi Andre Lemmers ile kırmızı halıda romantik pozlar verdi.
Hamileliğine rağmen, karın kasları dikkatlerden kaçmayan Lima, dekoltesinden ödün vermeyerek, stiliyle kırmızı halının gözdesi oldu.
Giydiği kıyafetlerin yanı sıra taktığı takılarla da Adriana Lima dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.
İki yıl önce gözyaşları içinde Victoria Secret podyumuna veda eden ünlü model, daha önce de Elle dergisinin kapağına verdiği pozlar ile ilgi çekmişti.