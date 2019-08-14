Adriana Lima bikinili görüntülendi mest etti! Emir Uyar'la aşkı olay olmuştu
Türk iş insanı Emir Uyar'la aşkı magazin gündemine bomba gibi düşen Adriana Lima, Miami'ye döndü. Güzel model, bikinili fotoğraflarıyla herkesi mest etti.
Türk iş insanı Emir Uyar'la aşk yaşayan Adriana Lima, Miami'ye döndü. Dünyaca ünlü model, Miami'de bikinili görüntülendi ve herkesi mest etti. Emir Uyar'la yaşadığı aşkla gündeme gelen ünlü model, gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkardı.
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Lima, renkli bikinisi ve düzgün fiziğiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Lima, fit vücudunun sırrını geçtiğimiz günlerde vermiş ve boks yaptığını dile getirmişti.
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Boksun kendisini aktif tuttuğunu ve güçlendirdiğini söyleyen Lima, “Yalnızca vücuduma değil; zihnime de iyi geldi. Yapacağınız spor ne olursa olsun, size zevk vermeli” demişti.
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Brezilyalı güzel, “38 yaşındayım, hala aktifim ve bunun, elimden geldiğince sürmesini umuyorum” demişti.
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