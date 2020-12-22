Adres yine Esenyurt! İran uyruklular 'Şeb-i Yelda' buluşmasında baskınla yakalandı
ESENYURT'ta, Şeb-i Yelda Gecesi Kutlaması' adı altında toplanan İran uyruklu kişiler, polis baskınında yakalandı. Camları film kaplı kafede Covid-19 tedbirlerini hiçe sayan 54 kişiye 170 bin lira cezai işlem uygulandı.
Piri Reis Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda bulunan bir kafede İran uyruklu kişiler, 'Şeb-i Yelda Gecesi Kutlaması' adı altında koranavirüs salgınına rağmen etkinlik düzenledi. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kapalı görünen bir kafede kalabalık bir grubun toplandığı ihbarını aldı.
Ekipler dışarıdan bakıldığında film cam sebebiyle içerisi görülemeyen kafeye baskın yaptı. Koranavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemleri hiçe sayan kişiler, polisleri karşılarında görünce maskelerini taktı.
Mekana bazı kişiler aileleri ve hatta evcil hayvanları ile gelirken, bir masanın da doğum günü kutlaması yaptığı görüldü.
Mekanın basıldığı anlarda ise polis ekipleriyle mekan sahibi arasındaki ilginç diyalog kameralara yansıdı.