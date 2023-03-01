Adnan Oktar'ın villası satıldı! 3 milyon dolarlık villayı Rus olgigark satın aldı!

Aslında Abramoviç'in İstanbul sevdası pek de yeni değil… Uzun zamandır burada bir ev sahibi olmak istediği biliniyor. Bir dönem Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun satışa çıkardığı Halis Toprak'ın Yeniköy'deki arazisinin taliplileri arasındaydı. Sonra da İstanbul'da başka gayrimenkullerle ilgilendiği duyulmuştu.