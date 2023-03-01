Adnan Oktar'ın villası satıldı! 3 milyon dolarlık villayı Rus olgigark satın aldı!
Andan Hoca olarak bilinen Adnan Oktar'ın Çengelköy sırtlarındaki İstanbul Boğazı manzaralı villası satıldı. Villayı Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası Batı'nın yaptırım getirdiği Rus oligark satın aldı. O isim bir süredir İStanbul'da satın almak için yalı arıyordu...
Adnan Oktar'ın İstanbul Çengelköy sırtlarındaki villası satıldı. Villayı satın alan isim ise çok tanıdık bir isim. Kişisel suçlarından 891 yıl, örgüt yöneticisi olması nedeniyle toplam 8658 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar, 'Kedicik'leriyle alemli programlar yaptığı o görkemli villaya Rus Oligark oturacak... Adnan Oktar Kedicikleriyle birlikte cezaevinde kalıyor.
Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör köşe yazısında Adnan Oktar'ın satışa çıkarılan villasını kimin aldığını yazdı. Villayı Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından yaptırım uygulanan Rus oligarkların en tanınmışlarından Chelse Kulübünün de eski sahibi olan Roman Abramoviç'in satın aldığını belirten Dilek Güngör'ün yazısının ilgili bölümleri şöyle...
İstanbul'da yalı arıyordu...
Hatırlarsınız, bir süre önce şöyle haberler çıkmıştı… Ukrayna-Rusya Savaşı'nın başlamasının ardından İngiltere'den ayrılan Rus milyarder Roman Abramoviç'in İstanbul'da bir yalı kiraladığı yazılıp çizilmişti. Geçen yılın sonunda Feyyaz Tokar Yalısı'nı aylık 50 bin dolara kiralayan Rus oligarkın, her sabah Boğaz'da yürüyüş yaptığı da belirtilmişti.
Aslında Abramoviç'in İstanbul sevdası pek de yeni değil… Uzun zamandır burada bir ev sahibi olmak istediği biliniyor. Bir dönem Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun satışa çıkardığı Halis Toprak'ın Yeniköy'deki arazisinin taliplileri arasındaydı. Sonra da İstanbul'da başka gayrimenkullerle ilgilendiği duyulmuştu.