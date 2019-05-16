Adnan Oktar'ın son görüntüsü ortaya çıktı! Kur'an-ı Kerim'li pozu olay

Recep Kıyatsıl
Recep Kıyatsıl recep.kiyatsil@internethaber.com
Adnan Oktar'ın son görüntüsü ortaya çıktı! Kur'an-ı Kerim'li pozu olay

İSTANBUL merkezli operasyonda tutuklanan Adnan Oktar'ın, cezaevinden Kur'an-ı Kerim'li pozu ortaya çıktı. Adnan Oktar'ın beyazlayan saçlarını yeniden siyah rengine boyatması dikkatlerden kaçmadı.

Adnan Oktar'ın son görüntüsü ortaya çıktı! Kur'an-ı Kerim'li pozu olay - Sayfa 1

Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yaklaşık 8 ay önce yapılan operasyon kapsamında önce Oktar’ın da aralarında bulunduğu 168 kişi, 2. dalgada ise 7 kişi tutuklanmıştı.

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Adnan Oktar'ın son görüntüsü ortaya çıktı! Kur'an-ı Kerim'li pozu olay - Sayfa 2

Saçları beyazlamıştı: Edirne'de F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tek kişilik hücrede kalan Adnan Oktar'ın aylar sonra ilk kez görüntüsü ortaya çıkmıştı. Adnan Oktar'ın kilo verdiği ve saçlarının iyice beyazladığı dikkatlerden kaçmamıştı.

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Adnan Oktar'ın son görüntüsü ortaya çıktı! Kur'an-ı Kerim'li pozu olay - Sayfa 3

3 ay önceki hali: İki farklı fotoğrafı sızan Adnan Oktar'ın saçlarını ve sakallarını kısalttığı gözlerden kaçmazken verdiği kilolarla 3 ay önceki hali 'çöktü' yorumlarına neden olmuştu. Yaklaşık 8 aydır cezaevinde tutuklu bulunan Oktar'ın yüzündeki tebessüm dolu ifade dikkat çekmişti.

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Adnan Oktar'ın son görüntüsü ortaya çıktı! Kur'an-ı Kerim'li pozu olay - Sayfa 4

Kur'an-ı Kerim'li pozu olay: Adnan Oktar, bu kez farklı görüntüsüyle çok konuşulacak gibi. Çünkü Adnan Oktar'ın bundan 3 ay önceki halinden eser kalmamış. Cezaevinde Kur'an-ı Kerim okuyarak vakit geçiren Adnan Oktar'ın çektirdiği fotoğrafta yüzündeki ifade dikkat çekti.

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