Adnan Oktar'ın seks tuzağı! Beğendiği kızlarla...
Adnan Oktar'ın iğrençlikleri bir bir gün yüzüne çıkıyor. Adnan Oktar ve grubu hakkında hazırlanan iddianamede yeni detaylar ortaya çıktı. İddianamede yeni kızlara nasıl tuzak kurulduğu anlatıldı.
Adnan Oktar ve grubu için hazırlanan iddianamede, örgütün teknik takibe takılmamak için şifreli görüştüğü belirtildi. Görüşmelerde erkeklerin Oktar’a 'abi' kadınların ise 'Adnan' diye hitap ettiği, ancak telefonda teknik takibe takılmamak amacıyla Oktar için 'dayı' gibi kelimeler kullandıkları belirtildi.
Oktar’ın olduğu her yerde nöbet tutulduğu anlatılan iddianamede, örgüt üyelerinin telefon dinlemelerine takılmamak için kendi aralarında şifreli olarak görüştükleri, müşteki ifadelerinde de yer alan ‘dayım’ olarak kodlanan kelimenin ‘Adnan Oktar’, ‘maç’ olarak kodlanan kelimenin ise ‘nöbet’ olduğu belirtildi. Şifreli konuşmalara ilişkin etkin pişmanlıktan yararlanan bazı şüpheliler ile müştekilerin ifadeleri iddianamede şöyle yer aldı:
Gelirken 10 sade poğaça getir
Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen şüpheli A. P.: “Risk oluşturabilecek veya suç olabilecek konular polis dinlemesine karşı telefonda konuşulmaz. Çok mecbur olunursa şifreli konuşulur. Örneğin örgütün mali imamı olan Alev Babuna’dan para isteneceği zaman ya ikinci telefonu ya da yanındaki Nurşah Aksoy veya bir başka kişi aranır ve ‘Gelirken 10 sade poğaça getir, 10 light kola getir, 10 peynirli poğaça getir’ gibi cümleler kullanılırdı.”
Aramızdaki konuşmalarda kullandığımız bazı şifreler vardı
Adnan Oktar ve grubu için hazırlanan iddianameden: Üyelerde özetle üç kriter aranıyor
Müşteki A. A.: “Örgütteki ‘Yakışıklılar’ grubu yapıya kız çeken yakışıklı erkeklerin bulunduğu gruptur. Aramızdaki konuşmalarda kullandığımız bazı şifreler vardı.