Adnan Oktar'ın seks olimpiyatları ifşa oldu! Sevgili olup ilişkiye girmek şart
Adnan Oktar suç örgütünün "hayalet" lakaplı üyesi Murat Çakır, örgüte girişte kullanılan ve daha önce "turnike sistemi" olarak bilinen uygulamaya "seks olimpiyatları" denildiğini aktardı.
Adnan Oktar organize silahlı suç örgütüne yönelik 78'i tutuklu 236 sanığın yargılandığı davada mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme kararında örgüt elebaşı Adnan Oktar’ın da aralarında bulunduğu 13 örgüt yöneticisini birbirinin işlediği suçlardan sorumlu tuttu. Buna göre Oktar ve 13 sanık toplamda ayrı ayrı 9 bin 803 yıl 6 ay hapis cezası ile 400 bin 500 TL adli para cezasına çarptırıldı.
Murat Çakır'ın örgüt içindeki kod adı 'Hayalet'ti. Örgüte bağlılığını sadece yöneticiler biliyordu. Davada 8 yıl hapis cezası aldı. Cezaevinden İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazdığı dilekçede, itirafçı olup etkin pişmanlıktan faydalanmak istedi.
"Örgütün turnike sistemine 'seks olimpiyatları' deniyordu'': Hürriyet'in haberine göre; Murat Çakır, Adnan Oktar organize suç örgütüyle ilgili şunları anlattı: "Örgütün turnike sistemine 'seks olimpiyatları' deniyordu. Bu konu turnikeye giren örgüt üyelerinin cinsel gücü ile ilgiliydi. Adnan Oktar, Tarkan Yavaş, Ender Daban, Tahsin Akkaş gibi kişilerle özel konuşurdu. Kızlarla ise bu kişiler gittikten sonra açık alanda sohbet ederdi.
Erkeklerin cinsel gücünden bahsedilirdi: Bu sohbetlerde erkeklerin cinsel gücünden bahsedilirdi. Kadınlara tebliğin ancak onlarla sevgili olarak olabileceği, sevgili olmadan ve ilişkiye girmeden kadınların tebliği kabul etmeyeceği anlatılırdı. Kadınların diğerleriyle ilişkiye girmeleri, bu sayede gururlarının kırılıp dini daha çabuk anlayacakları söylenirdi.