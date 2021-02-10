Adnan Oktar'ın seks olimpiyatları ifşa oldu! Sevgili olup ilişkiye girmek şart

"Örgütün turnike sistemine 'seks olimpiyatları' deniyordu'': Hürriyet'in haberine göre; Murat Çakır, Adnan Oktar organize suç örgütüyle ilgili şunları anlattı: "Örgütün turnike sistemine 'seks olimpiyatları' deniyordu. Bu konu turnikeye giren örgüt üyelerinin cinsel gücü ile ilgiliydi. Adnan Oktar, Tarkan Yavaş, Ender Daban, Tahsin Akkaş gibi kişilerle özel konuşurdu. Kızlarla ise bu kişiler gittikten sonra açık alanda sohbet ederdi.