Adnan Oktar'ın sağ kolu Ahmet Oktar Babuna'dan masonluk itirafı!

Zina haramdır

Savunmasının bir diğer kısmında Mahkeme Başkanı Galip Mehmet Perk'in cinsel eylemlerle ilgili iddiaları sorması üzerine Babuna, "Biz Allah'tan korkarız. Zina haramdır. Ben evli bir insanım. Asla böyle bir şey yapmayız. Bu genelevlerde olan sistem. Adnan Bey, turnike sistemini eleştirdi, aynı suçlama bize yapıldı. Bu kadınların bu hayattan kurtulması gerektiğini söyledi.