Adnan Oktar'ın kediciklerinin kimlerle cinsel ilişkiye gireceğine karar veren isim
Adnan Oktar Suç Örgütü’ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, örgüt üyesi olan İstanbul Gömlekleri’nin sahibi Mehmet Alp Ünlü’nün kadınların kimlerle turnikeye (ilişkiye) gireceğini belirlediği yer aldı.
Dijital materyallerin incelemesinde şüpheli Nurşah Aksoy’dan elde edilen flash bellekte örgüt üyesi erkek hakkında durumları ile ilgili bilgilerin yazıldığı tespit edildi. İstanbul Gömlekleri’nin sahibi olan örgütün “emniyet imamı” Mehmet Alp Ünlü de o isimler arasında yer alıyor.
Notta Ünlü için, “Kendisine miras kalmıştı. Ama detayları bilmiyoruz. Anladığım kadarıyla batmak üzereler. Mirasla ilgili tedbir almak gerekebilir” denildi. Savcı Ünlü’nün 1989’dan beri örgütte yer aldığını belirterek şu ifadelere yer verdi:
Örgütteki birçok kişi dahi bilmeden gizli faaliyetlerde bulundu
“Kızların turnikeye gireceği erkekleri belirlediği, örgütün emniyet ve yargıdaki bağlantılarını sağlayarak hukuk birimi ile koordineli çalıştığı, bu kapsamda Ataköy Marina’da bağlı teknede birçok hakim ve savcıyı ağırladığı, örgütteki görevi gereği siyasi kişiliklerle ve polis teşkilatından tanıdıkları vasıtasıyla örgüte yarar sağladığı, genelde örgütten uzakta olduğu, örgütle bağlantısı deşifre edilmeden örgütteki birçok kişi dahi bilmeden gizli faaliyetlerde bulunduğu anlaşılmıştır.”
ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla gözaltına alındığını öğrendim
İddianamede İtirafçı şüpheli Yıldız Arık ise, “2017 başında, bir gün ben Adnan Oktar’ın Kandilli’de kaldığı evde bulunduğum sırada bir olay öğrendim. Örgüt elemanı Demet Görünür’ün FETÖ soruşturmasında ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla gözaltına alındığını öğrendim.