Adnan Oktar'ın kediciklerinin kimlerle cinsel ilişkiye gireceğine karar veren isim

Örgütteki birçok kişi dahi bilmeden gizli faaliyetlerde bulundu

“Kızların turnikeye gireceği erkekleri belirlediği, örgütün emniyet ve yargıdaki bağlantılarını sağlayarak hukuk birimi ile koordineli çalıştığı, bu kapsamda Ataköy Marina’da bağlı teknede birçok hakim ve savcıyı ağırladığı, örgütteki görevi gereği siyasi kişiliklerle ve polis teşkilatından tanıdıkları vasıtasıyla örgüte yarar sağladığı, genelde örgütten uzakta olduğu, örgütle bağlantısı deşifre edilmeden örgütteki birçok kişi dahi bilmeden gizli faaliyetlerde bulunduğu anlaşılmıştır.”