Adnan Oktar'ın kediciklerinden Serap Akıncıoğlu'na MHP'den şoke eden karşılık

Davada 4,5 yıl hapis cezası alan, ancak cezası kesinleşmediği için cezaevine konulmayan Serap Akıncıoğlu, geçtiğimiz günlerde İstanbul Sancaktepe MHP İlçe Başkanlığına gitti. Bu partinin ilçe başkanı Arzu Karaalioğlu ile görüşen Akıncıoğlu, cezaevindeki Oktar ve arkadaşlarının mağdur olduğunu iddia ederek, siyasi destek talebinde bulundu. MHP'li ilçe başkanı Karaalioğlu ise suç örgütünün propagandasını yapan Akıncıoğlu'na tepki gösterdi.