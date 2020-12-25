Adnan Oktar'ın kedicikleri çıplak! Şantaj için cinsel ilişki anlarını gizlice kaydetmişler

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik sürdürülen operasyonda, örgütün kurduğu cinsel sömürü sistemine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Dava dosyasında yer alan +18 görüntülerle ve mesajlarla örgüt içinde turnike adı verilen cinsel sömürü sistemi bir kez daha deşifre oldu. Şantaj için gizlice çekilen cinsel ilişki görüntüleri de dosyaya girdi.