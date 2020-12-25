Adnan Oktar'ın kedicikleri çıplak! Şantaj için cinsel ilişki anlarını gizlice kaydetmişler
Adnan Hoca olarak bilinen Adnan Oktar'ın gizli arşivinin şifresi kırıldı. Oktar ve müritlerine yönelik suç örgütü dava dosyasına örgütten ele geçirilen cinsel içerikli şantaj görüntüleri de girdi.
Adnan Oktar suç örgütüne yönelik sürdürülen operasyonda, örgütün kurduğu cinsel sömürü sistemine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Dava dosyasında yer alan +18 görüntülerle ve mesajlarla örgüt içinde turnike adı verilen cinsel sömürü sistemi bir kez daha deşifre oldu. Şantaj için gizlice çekilen cinsel ilişki görüntüleri de dosyaya girdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'ne yönelik başlattığı operasyonda Adnan Oktar ve müritlerini ani bir operasyonla gözaltına aldı ve yargılamalar başladı.
Avukat Eser Çölekçioğlu'nun özel çalışması
Dava sürecinde Adnan Oktar ve müritleri yaşananların kumpas olduğunu savunarak tahliyelerini istedi. Avukat Eser Çömlekçioğlu, dava dosyasına giren bilgi ve belgeleri bir araya getirdi. 524 sayfada, Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'ne dair birçok bilgi verildi.
Turkine sisteminde çekilen görüntüler
Örgütün turnike sisteminin anlatıldığı bölümde; sanıklardan N.Ö'nün telefonundan çıkan İ.P.Y'ye ait olan cinsel içerikli görüntüler yer aldı.