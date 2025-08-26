Adnan Oktar'ın kediciğiydi, Damla Pamir bakın şimdi ne halde! Yeni hayatı gündem oldu
Adnan Oktar suç örgütünde "kedicik" olarak bilinen ve cezaevinde yaklaşık 1,5 yıl kalan Damla Pamir, tahliyesinin ardından yeni bir hayat kurdu. Soyadını ve imajını değiştiren Pamir'in, İstanbul'da özel bir okulda İngilizce öğretmenliği yaptığı öğrenildi.
Yargı sürecinde “örgüt üyeliği” suçundan ceza alan ve yaklaşık 1,5 yıl cezaevinde kalan Damla Pamir, iddialara göre tahliyesinin ardından yeni bir hayat kurma kararı aldı.
İmajını ve soyadını değiştirdi
Damla Pamir İmaj değişikliğine giden ve soyadını değiştiren Damla Pamir'in İstanbul'daki özel bir eğitim kurumunda İngilizce öğretmenliği yapmaya başladığı öğrenildi.
Pamir’in, Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik davada sanık olarak yer aldığı, aldığı ceza kapsamında bir süre cezaevinde bulunduğu biliniyor.