Adnan Oktar’ın kediciği Fenerbahçeli Alper Potuk'un sevgilisine kancayı atmış
Adnan Oktar Suç Örgütü’nün 2 numarası olan Didem Ürer’in, Fenerbahçeli milli futbolcunun sevgilisini ağına düşürmeye çalıştığı ortaya çıktı.
Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik hazırlanan iddianamede 2 numaralı şüpheli olarak yer alan Didem Ürer'in Oktar'dan sonra örgütün liderliğine geçecek kişi olduğu değerlendirmesi yapıldı. Kod adı 'Dido' olan Ürer'in Oktar'ın akıl hocalığını da yaptığı vurgulanırken, örgütteki en ufak ayrıntının dahil kendisine sorulduğu isim olarak tanımlanıyor.
Sabah'ın haberine göre; Her konunun Ürer'e danışıldığına yönelik Whatsapp mesajları olduğu vurgulanan iddianamede, 'Hangi marka kol düğmesinin takılması gibi çok ince bir detayın bile Ulviye Didem Ürer'e sorularak karar alınması Ürer'in örgütün 2 numarası olduğu iddiasıyla paralellik göstermektedir. Örgütle ilgili her türlü iş ve işlemi gerek Bacılar gerekse Erkekler Grubu'ndaki şahıslara takip ettirdiği değerlendirilmektedir' ifadeleri yer alıyor.
''En son kararı Didem verecek'': İşte savcılığın Didem Ürer'le ilgili yaptığı tespitler: "Dragos isimli örgüt merkezinde Adnan Oktar ile beraber yaşıyor. İmam Bacılar grubunda. Oktar'dan sonra örgütteki iki numaralı isim. Oktar'ın, 'Bana bir şey olursa erkeklerden 12 imam seçtim. Bunlar Didem'e bağlı olacak en son kararı Didem verecek' dediği isim. Oktar'ın çok önemli ve silinmeyecek olan bilgilerini internet ortamında bir sürücüde saklıyor.
Gizli akıl hocası Didem Urer: Adnan Oktar'ın gizli akıl hocasının büyük ölçüde Didem Ürer olduğu ifade edilen iddianamede, "Ürer ve yakın çevresindeki birkaç kişi sayesinde örgüt ayakta tutuluyor. Oktar'ın olmadığı ortamlarda bir tek Ürer'in yetkisi bulunuyor. Oktar'ın söylediği bir şeyi durdurabilme, değiştirebilme veya emir verebilme yetkisi var. Çalışan bacıların parayı teslim ettiği kişidir. Örgütün tüm hesap hareketlerinin bilgisi Oktar ve Didem Ürer'e veriliyor.