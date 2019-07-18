Adnan Oktar’ın kediciği Fenerbahçeli Alper Potuk'un sevgilisine kancayı atmış

''En son kararı Didem verecek'': İşte savcılığın Didem Ürer'le ilgili yaptığı tespitler: "Dragos isimli örgüt merkezinde Adnan Oktar ile beraber yaşıyor. İmam Bacılar grubunda. Oktar'dan sonra örgütteki iki numaralı isim. Oktar'ın, 'Bana bir şey olursa erkeklerden 12 imam seçtim. Bunlar Didem'e bağlı olacak en son kararı Didem verecek' dediği isim. Oktar'ın çok önemli ve silinmeyecek olan bilgilerini internet ortamında bir sürücüde saklıyor.