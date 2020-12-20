Adnan Oktar'ın cinsel istismar sistemi çizgi roman oldu! Hale nasıl kedicik oldu?

İsmail Saymaz, çizerin ismi gizli tutulurken, romanın masrafı mahkeme kaleminden karşılandığını ve yalnızca üç adet basıldığını, ikisinin heyete ve savcılığa verildiğini ve üçüncüsünün ise dava dosyasına konulduğunu yazdı. Kitaba karekod eklenerek, mağdurlar tarafından sunulan kaydın dinlenmesi sağlandı.





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Adnan Oktar'ı kim koruyor?

Romanın sunuş yazısında, Oktar ve örgütünün bazı kamu görevlilerince korundukları iddia edilerek, şöyle deniliyor:“Kırk yıldır binlerce genç kızı cinsel olarak mağdur etmesine rağmen örgütün silahlı ve korkutucu gücü ve kamu kurum-kuruluşlarındaki bazı kirli eller bu korkunç istismar sisteminin ortaya çıkmasını engellemiş, karşısına kimsenin çıkmaya cesaret edemediği örgüt varlığını bugüne dek sürdürmüştür.”

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Hale'nin hikayesi

Romanda, 70 kadar mağdur kızın anlatımları doğrultusunda ‘Hale' adlı hayali karakter yaratıldı. Üniversiteli Hale, İstanbul'da ünlü bir AVM'de gezerken, Oktar'ın ‘kız bulma imamı' diye suçlanan B.Y. tarafından hedef seçiliyor.

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Kendisini ajans sahibi olarak tanıtan B.Y., Hale'ye lüks markaların sosyal medyadaki reklam yüzü olmayı öneriyor. Hale, kabul ediyor. B.Y., Hale'yi evine bırakıyor.

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Bu sırada pahalı arabasını, korumalarını, tabancasını ve torpido gözündeki parasını göstererek, genç kızı etkiliyor. İşleri yüzünden evlenemediğini, Hale'den hoşlandığını söylüyor.



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Baş başa yedikleri yemekten sonra B.Y., Hale'yi boğazdaki yalısına götürüyor. Yalıda E.D. ve K.G. adlı arkadaşlarıyla yaşadığını söylüyor.



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İslam'ı en doğru yaşayan topluluk olduklarını anlatıyor. Dine göre şarap dışındaki içkileri tüketmenin, evlilik öncesi farklı şekilde ilişkiye girmenin helal olduğunu savunuyor.

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Hale'yi ilişkiye ikna ediyor. Birkaç hafta sonra Hale'yi, arkadaşları K.G. ve E.D ile toplu ilişkiye zorluyor. Görüntüleri çekiliyor. Hale ayrılmaya karar verince “Evleneceğiz” diyor.

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Evliliğe karar vermesi için Oktar'ı ziyaret edeceklerini kaydediyor. Kandilli'deki villada Hale'yi gören Oktar, iltifat edip altın kolye veriyor. B.Y., Oktar'ın mehdi olduğunu iddia ediyor.



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Şarkılı türkülü cenneti oluşturmaya çalışıyor

Ardından şöyle diyor: “Aslında dinde her şey çok rahat. Abi bunu göstermek için kaliteli ve güzel kızların olduğu, şarkılı türkülü ortamların olduğu cenneti oluşturmaya çalışıyor.”



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Çıplak halde Adnan Oktar'ın huzuruna çıkartılıyor

Evlenmeden önce Hale'nin iç çamaşırsız halde Oktar'ın huzuruna çıkmasını istiyor. “Onu doktor olarak düşün. Vücuduna bakması lazım” diye tembihliyor.



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Ve Hale 'kediciğe' dönüşüyor

Oktar, vücuduna dokunduğu Hale'yi kendisine nikahlıyor. Romanın sonunda Hale, kediciğe dönüşüyor. Kitaptaki karekod ile mağdurların ifadesine ulaşılıyor.

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Davada sona gelindi

Bu arada Adnan Oktar Davası'nda savcılık esas hakkındaki görüşünü açıkladı. Oktar'a 1365 yıla kadar hapis istenirken, 13 kişinin örgüt yöneticisi oldukları iddia edildi. Mütalaada, Oktar ve grubunun kız çocuklarına ve kadınlara karşı cinsel istismar suçu işlediği ileri sürüldü. Oktar'ın ağır ceza alması bekleniyor.