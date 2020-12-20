Adnan Oktar'ın cinsel istismar sistemi çizgi roman oldu! Hale nasıl kedicik oldu?
ADNAN Hoca olarak bilinen Adnan Oktar'ın İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davasına örgütün cinsel istismarını anlatan çizgi roman damga vurdu. "Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'nün Cinsel İstismar Sistemi" isimli 108 sayfalık çizgi romanda Oktar liderliğindeki örgütlenmenin kızları nasıl tuzağa düşürdüğünü ayrıntılarıyla anlatıldı.
‘Adnan Hoca' diye bilinen Adnan Oktar'ın da aralarında olduğu, 78'i tutuklu 236 sanık İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor. Sözcü'den İsmail Saymaz, Mahkeme Başkanı Galip Mehmet Perk ve heyetinin, Oktar liderliğindeki örgütlenmenin kızları nasıl tuzağa düşürdüğünü toplumun bilmesi adına bugüne kadar yargı dünyasında görülmedik bir yola başvurarak örgüt içindeki cinsel istismarı çizgi roman şeklinde kitaplaştırdığını yazdı. Sabah gazetesi ise Fatih Ulaş imzalı haberde, İsmail Saymaz'ı provokasyon yapmakla suçlayıp, kitapçığı, örgütten şikayetçi olan kadınların ifadelerinden yola çıkarak, mağdur ve müşteki avukatları hazırlattığını yazdı. Çizimlerle desteklenen ve örgütün kirli yüzünü anlatan kitapçık, mağdur avukatlarınca mahkeme heyetine delil olarak sunulmuş.
13 mağdurun ifadeleri var
Adnan Hoca örgütlenmesiyle ilgili mağdurların ifadeleri, teknik takip verileri ve ses kayıtları ışığında 108 sayfalık çizgi roman hazırlandı. Çizgilerin yanı sıra kitaba 13 mağdurun savcılık ve mahkeme ifadelerinden, sanıkların telefon konuşmaları ve yazışmalarından alıntılar serpiştirildi.
İsmail Saymaz, çizerin ismi gizli tutulurken, romanın masrafı mahkeme kaleminden karşılandığını ve yalnızca üç adet basıldığını, ikisinin heyete ve savcılığa verildiğini ve üçüncüsünün ise dava dosyasına konulduğunu yazdı. Kitaba karekod eklenerek, mağdurlar tarafından sunulan kaydın dinlenmesi sağlandı.
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Adnan Oktar'ı kim koruyor?
Romanın sunuş yazısında, Oktar ve örgütünün bazı kamu görevlilerince korundukları iddia edilerek, şöyle deniliyor:“Kırk yıldır binlerce genç kızı cinsel olarak mağdur etmesine rağmen örgütün silahlı ve korkutucu gücü ve kamu kurum-kuruluşlarındaki bazı kirli eller bu korkunç istismar sisteminin ortaya çıkmasını engellemiş, karşısına kimsenin çıkmaya cesaret edemediği örgüt varlığını bugüne dek sürdürmüştür.”
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Hale'nin hikayesi
Romanda, 70 kadar mağdur kızın anlatımları doğrultusunda ‘Hale' adlı hayali karakter yaratıldı. Üniversiteli Hale, İstanbul'da ünlü bir AVM'de gezerken, Oktar'ın ‘kız bulma imamı' diye suçlanan B.Y. tarafından hedef seçiliyor.
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Kendisini ajans sahibi olarak tanıtan B.Y., Hale'ye lüks markaların sosyal medyadaki reklam yüzü olmayı öneriyor. Hale, kabul ediyor. B.Y., Hale'yi evine bırakıyor.
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Bu sırada pahalı arabasını, korumalarını, tabancasını ve torpido gözündeki parasını göstererek, genç kızı etkiliyor. İşleri yüzünden evlenemediğini, Hale'den hoşlandığını söylüyor.
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Baş başa yedikleri yemekten sonra B.Y., Hale'yi boğazdaki yalısına götürüyor. Yalıda E.D. ve K.G. adlı arkadaşlarıyla yaşadığını söylüyor.
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İslam'ı en doğru yaşayan topluluk olduklarını anlatıyor. Dine göre şarap dışındaki içkileri tüketmenin, evlilik öncesi farklı şekilde ilişkiye girmenin helal olduğunu savunuyor.
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Hale'yi ilişkiye ikna ediyor. Birkaç hafta sonra Hale'yi, arkadaşları K.G. ve E.D ile toplu ilişkiye zorluyor. Görüntüleri çekiliyor. Hale ayrılmaya karar verince “Evleneceğiz” diyor.
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Evliliğe karar vermesi için Oktar'ı ziyaret edeceklerini kaydediyor. Kandilli'deki villada Hale'yi gören Oktar, iltifat edip altın kolye veriyor. B.Y., Oktar'ın mehdi olduğunu iddia ediyor.
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Şarkılı türkülü cenneti oluşturmaya çalışıyor
Ardından şöyle diyor: “Aslında dinde her şey çok rahat. Abi bunu göstermek için kaliteli ve güzel kızların olduğu, şarkılı türkülü ortamların olduğu cenneti oluşturmaya çalışıyor.”
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Çıplak halde Adnan Oktar'ın huzuruna çıkartılıyor
Evlenmeden önce Hale'nin iç çamaşırsız halde Oktar'ın huzuruna çıkmasını istiyor. “Onu doktor olarak düşün. Vücuduna bakması lazım” diye tembihliyor.
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Ve Hale 'kediciğe' dönüşüyor
Oktar, vücuduna dokunduğu Hale'yi kendisine nikahlıyor. Romanın sonunda Hale, kediciğe dönüşüyor. Kitaptaki karekod ile mağdurların ifadesine ulaşılıyor.
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Davada sona gelindi
Bu arada Adnan Oktar Davası'nda savcılık esas hakkındaki görüşünü açıkladı. Oktar'a 1365 yıla kadar hapis istenirken, 13 kişinin örgüt yöneticisi oldukları iddia edildi. Mütalaada, Oktar ve grubunun kız çocuklarına ve kadınlara karşı cinsel istismar suçu işlediği ileri sürüldü. Oktar'ın ağır ceza alması bekleniyor.
Adnan Oktar'ı kim koruyor?
Romanın sunuş yazısında, Oktar ve örgütünün bazı kamu görevlilerince korundukları iddia edilerek, şöyle deniliyor:“Kırk yıldır binlerce genç kızı cinsel olarak mağdur etmesine rağmen örgütün silahlı ve korkutucu gücü ve kamu kurum-kuruluşlarındaki bazı kirli eller bu korkunç istismar sisteminin ortaya çıkmasını engellemiş, karşısına kimsenin çıkmaya cesaret edemediği örgüt varlığını bugüne dek sürdürmüştür.”