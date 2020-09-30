Adnan Oktar'ın cinsel hayatını öven Merve Büyükbayrak için şok talep!
ADNAN Oktar yapılanmasına yönelik davada 'örgüt yöneticisi' olarak yargılanan gözde kedicik Merve Büyükbayrak hakkında şok talep! Adnan Oktar’ın özel hayatıyla ilgili abartılı ve garip söylemlerde bulunan örgüt yöneticisi Büyükbayrak neyle suçlandı.
Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki duruşma salonlarında bugün görülen duruşmada örgüt yöneticilerin ifadesinin alınmasına devam edildi. Edinilen bilgiye göre, müşteki avukatlarından Sena Akkaya, yönetici örgüt üyesi Merve Büyükbayrak hakkında ilginç bir talepte bulundu.
AvukatSena Akkaya, Merve Büyükbayrak'ın, Adnan Oktar'ın özel hayatına yönelik kullandığı şoke eden ifadelerden yola çıkarak ivedilikle Adli Tıp'a sevkedilmesi talebinde bulundu.
Avukat Sena Akkaya'nın "Bu rapora göre sanığın cezai ehliyetinin değerlendirilmesini sayın mahkemenizden talep ediyorum. Rapor gelene kadar kendisine soru sormayacağız" demesi dikkat çekti.
Daha sonra sanık avukatları söz alarak bu talebe itiraz etti.